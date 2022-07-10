أكد صالح محمد العليان أحد أبطال الحد الجنوبي أن استضافته وأسرته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة للحج في هذا العام 1443هـ, أشعرتنا باهتمام الأبوة الذي نلقاه من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – والدعم والرعاية التي يلقاها جميع أبناء الوطن خاصة أبطال قواتنا المسلحة من القيادة الرشيدة قبل وبعد إصابتنا في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي.

ميدان الشرف والعز والكرامة

وأوضح العليان أن إصابته في ميدان الشرف والعزة والكرامة وسام يعتز به في أي مكان لدفاعي عن الوطن ووقفي بكل إخلاص لحماية حدوده من الأعداء، مشيداً بالخدمات التي قدمت لهم من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي تشرف على تنفيذه بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة لأداء فريضة الحج في هذا العام 1443هـ.