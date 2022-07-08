واصل استشاري الفيزياء الطبية الدكتور عبدالله الدوسري، رئيس لجنة الاشعة والباكس في”الصحة” عمله مع زملائه مشاركاً في خدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، رغم تعرض والدته لأزمة قلبية، مع بداية موسم الحج.

الدكتور الدوسري وخلال أعماله الميدانية، والتفقدية لأقسام الأشعة بمستشفيات المشاعر، تبلغ عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها والدته، وأدخلت على أثرها إلى مدينك الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة ، حيث زارها واطمأن على صحتها، وبعد استقرار حالتها بفضل الله بعد إجراء قسطرة قلبية لها عاد الدوسري إلى مواصلة مهامه الإشرافية في الحج.

وعبر الدوسري عن حرصه على خدمة ضيوف الرحمن وسماع دعواتهم الجميلة وكسب الأجر، ورغبة بالمشاركة في انجاح الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لإنجاح موسم الحج.