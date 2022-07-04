تولي قيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اهتمامًا كبيرًا في تلمس احتياجات المواطنين وتحديدًا الأكثر حاجة في مواجهة التضخم الدولي والتي نتج عنه ارتفاع في أسعار بعض السلع والمنتجات الأساسية.

اهتمام ولي العهد بالمواطنين

وتأتي متابعة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله- للموضوعات ذات الأثر المباشر على المواطنين، تأكيدًا على رعاية ولي العهد واهتمامه بكل ما يمس المواطن على كافة الأصعدة، وحرصه على تخفيف أثر ذلك من خلال الحلول العملية.

منع الممارسات الاحتكارية

وكان ولي العهد وجه الأجهزة الحكومية بمكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.

وشدد ولي العهد خلال ترؤسه اليوم اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها.

وأكد ولي العهد – حفظه الله -، على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية.