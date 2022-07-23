أثنت جماهير نادي الشباب على إدارة خالد البلطان وذلك بعد تواجد النادي في التصنيف الإداري رقم 1 بحسب ما أعلنته وزارة الرياضة أمس الجمعة.

وسيحصل الشباب رفقة الهلال والاتفاق على دعم مالي قدره 28 مليون ريال في حال طُبقت المعايير، بينما أندية النصر والفتح والحزم والتعاون والفيحاء والفيصلي سيحصلون على 23 مليون ريال كدعم لوجودهم في التصنيف الثاني إداريًّا.

إدارة مُحنكة من خالد البلطان

وأثنى جمهور الشباب على ما تم وصفه بالحنكة الإدارية من البلطان وإدارته التي جعلت الشباب في الفئة الأولى من ناحية التصنيف الإداري.

وطالب جمهور الشباب إدارة البلطان بسرعة التعاقد مع مدرب يقود الفريق الكروي الأول خلفًا للمدرب الروماني سوموديكا.

جدير بالذكر أن الشباب كان أنهى موسم 2021/2022 في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.