أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، عن رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك في مدينة الرياض.

من جهتها، أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، أعراض المرض وطرق انتقاله، كما وجهت نصائح مهمة للجميع:

وتشمل أعراض جدري القرود ما يلي:

– سخونة

– صداع.

– آلام العضلات.

– آلام الظهر.

– تورم الغدد الليمفاوية.

– التعب والإرهاق.

– ثم ظهور الطفح الجلدي على الوجه واليدين والقدمين.

فترة حضانة المرض:

وأوضحت هيئة “وقاية” أن فترة الحضانة للمرض، تمتد من 5 إلى 21 ولكنها في الغالب من تكون بين 7 إلى 14 يومًا.

طريقة انتقال جدري القرود:

– ينتقل المرض عندما يتعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفيروس أو السوائل والإفرازات.

– الانتقال بين الإنسان والحيوان قد يحدث عند العض والخدش من الحيوان المصاب.

– الانتقال بين الإنسان والإنسان يحدث عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض أو ملامسة الأسطح والأغراض الشخصية الملوثة.

نصائح مهمة للجميع:

– أثناء السفر ابتعد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزم بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر.

– عليك مراجعة الطبيب في حالة ظهور طفح جلدي بعد الإصابة بارتفاع درجة الحرارة خاصة في حال كنت عائدًا من السفر خلال الـ 21 يومًا الماضية لبدء الأعراض.

– اعزل نفسك في حال الإحساس بارتفاع درجة الحرارة أو ظهور الطفح الجلدي حتى موعد استشارة الطبيب.

الصحة تطمئن الجميع:

بدورها طمأنت وزارة الصحة، الجميع بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم ولله الحمد.

وأكدت الوزارة استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها – لا سمح الله – مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

وأوصت وزارة الصحة الجميع باتباع الإرشادات الصحية وخاصة خلال السفر وذلك من خلال قنواتها الرسمية وكذلك هيئة الصحة العامة (وقاية) أو التواصل مع مركز (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القرود.