كشف الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة “تسميات”، الفرق بين الزلزال الطبيعي والتفجير النووي، وذلك بعد الزلازل التي هزت إيران فجر اليوم السبت، وشعر سكان الإمارات بأحدها.

الفرق بين الزلزال الطبيعي والتفجير النووي

وردّ المسند على تساؤل له على حسابه بموقع “تويتر” بشأن كيفية التأكد من أن هذه الزلازل طبيعية وليست جراء تجارب نووية تحت الأرض.

وقال المسند إن عمق بؤرة الزلزال في الانفجارات النووية يكون غير عميق، مشيرًا إلى أن هناك فرق في نوع الموجات الزلزالية المسجلة في الأجهزة بين الزلزال الطبيعي والتفجير النووي.

وكان المسند أشار إلى أن زلزالا بقوة 5.7 درجات، أعقبه زلزال قوي بقوة 6.2 درجات ضرب جنوبي إيران عند الساعة 02:24 ليلة أمس، حيث اهتزت له الإمارات، وأعقب ذلك 5 هزات أرضية محسوسة آخرها فجر اليوم.

زلازل إيران يشعر به سكان الإمارات

يذكر أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد بالإمارات، سجلت 3 هزات أرضية في جنوب إيران مساء الجمعة وفجر السبت. وتراوحت درجات الزلازل، الأول 4.5 درجات، 4.2 درجات، و6.3 على مقياس ريختر.

وأوضح المركز في بيان له أن الزلزال كان محسوسًا في مناطق مختلفة من الدولة ولا تأثير له على الإمارات.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أفادت بمقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 49 آخرين جراء الـ 3 زلازل التي ضربت إيران فجر اليوم السبت.

وقالت الوكالة إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في الزلزال بينما ذكر التلفزيون الحكومي أن 49 شخصا جرحوا في ثلاث هزات أرضية متتالية ضربت محافظة هرمزجان بجنوب إيران، خاصة قرية ساية خوش الأكثر تضررا.