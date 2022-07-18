بحث نادي النصر مؤخرًا عن الخروج من أزمة التعاقد مع الحارس المصري محمد أبو جبل، وعدم الدخول في أزمة مع نادي الزمالك المصري.

وكان الحارس المصري دخل في خلاف مؤخرًا مع الزمالك حول تجديد العقد، وسط تفكير منه بالانضمام لنادي النصر في صيف 2022.

وبحسب ما ذكره أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالفريق الكروي الأول في الزمالك، فإن النادي سيعاقب الحارس بعدم التجديد له وتوجيه الشكر له على الـ 4 سنوات التي قضاها مع الفريق الأبيض.

ما الذي يفكر فيه النصر؟

نادي النصر يفكر في إعارة حارسه لناد داخل مصر أو بيعه نهائيًا والحصول على مقدم التعاقد منه، تفاديًا للدخول في أزمة مع الزمالك كون موسم 2021/2022 لم ينتهِ حتى الآن في مصر.

يذكر أن تقارير مصرية كشفت أن النصر لم يمانع بقاء مقدم العقد مع محمد أبو جبل مقابل فسخ العقد وعدم إتمام الصفقة، وهو ما يرفضه الحارس المصري.

وكانت معاناة أبو جبل ازدادت بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى وفاق سطيف، بناء على طلب حسام البدري، إلا أنه اصطدم بأن لوائح الأندية الجزائرية تمنع ضم حراس أجانب، وفقًا لـ”اليوم السابع”.