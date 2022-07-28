يصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد قليل إلى قصر الإليزيه لعقد قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

فيديو | لقطات مباشرة من قصر الإليزيه قبيل وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ⁧#الإخبارية⁩ #نشرة_التاسعة

⁧#ولي_العهد_في_فرنسا⁩ pic.twitter.com/sV8ywl9eiD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 28, 2022

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه اليوم.

وكان ولي العهد قد توجه إلى فرنسا المحطةِ الثانية والأخيرة في جولته الأوروبية، حيث سيبحث خلال الزيارة العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

فيديو | دقائق على وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس ⁧#الإخبارية⁩

⁧#ولي_العهد_في_فرنسا⁩ pic.twitter.com/tOuQkeMoJh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 28, 2022

كما سيناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك مع القيادة الفرنسية.

تأتي زيارة ولي العهد بعد تلك التي قام بها ماكرون إلى جدة في ديسمبر الماضي.