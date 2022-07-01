عبر العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن شكرهم للمعملين والمعلمات ووزارة التعليم على الجهد المبذول خلال العام الدراسي الذي شهد لأول مرة تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة.

وطرح حساب تهاني التميمي على توتير سؤالا بمناسبة انتهاء العام الدراسي حول ” من ودك تشكر؟” وجاءت الاجابات متقاربة إلى حد كبير.

نعم للمنهج الشامل

في البداية قال حساب “للاطلاع” : أشكر المعلم اللي ما يحدد للطلاب ويخليهم يفهمون ويعطيهم المنهج الكامل عشان يستفيدون، أما المعلم اللي يحدد ويعطي الطلاب الأسئلة الله لا يوفقه عشان الطلاب يمكن مبسوطين منه الآن بس بكره اذا جاء اختبار القدرات واختبار التحصيلي كل الطلاب يسبونه ويدعون عليه”.

رسالة المعلمين

أما عادل فقال : “أشكر نفسي على أني صبرت لين اخر ساعة في الدوام مع مدير ما قدّر اللي سويته طوال الفصول الثلاثه انا وزملائي المعلمين ولا حتى كلمة شكراً وفوقها اداء وظيفي غير مرضي وتم اعتماده بدون علم وبعد الخروج للإجازة شكراً لي ولزملائي المعلمين في مدرستي الجميلة”.

وقالت طالبة في التعليق على السؤال :” أشكر معلمتي حنان أشكرها على كل شيء واشكرها على وجودها الدائم واشكرها على التميز والعطاء الدائم.. معلمتي حنان هي ليست معلمة وحسب بل هي أمي واختي وكل شي في حياتي”.

الهيئة الإدارية

أما فارس عثمان فقال:”شكراً لجميع الزملاء في الميدان التعليمي داخل المدرسة والشكر موصول لــ أولياء الامور ودورهم في التعليم شكراً من القلب على ماقدمه الجميع من عطاء وإنجاز بوركت جهودكم وجعلها الله في ميزان اعمالكم”.

بينما قالت سحابة :” شكرا للإداريين اللي محد جاب طاريهم أشكرهم كل الشكر من 12/29 العام الماضي مداومين لين 12/1 السنه هذي”.