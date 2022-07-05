أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن مساهمتها بالتعاون مع مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية، في تأهيل 1500 من العاملين في منظومة تفويج ضيوف الرحمن.

وقالت وزارة الحج في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، إنه تم تأهيل 1500 من العاملين عبر 39 دورة تدريبية، لخدمة الحجاج في مسارات التفويج.

رفع خدمات تفويج الحجاج

وأضافت أن الهدف من ذلك رفع مهارات مسؤولي وقادة التفويج لتجويد خدمات تفويج الحجاج في المشاعر المقدسة.

وأشارت إلى أنه على مدار 3 أيام، تم تقديم 39 دورة تدريبية بمعدل 15 ساعة لكل دورة.

ولفتت إلى أن المستفيدين من التدريب هم القادة والعاملين في مراكز الخدمة الميدانية للتفويج، وشركات أرباب الطوائف، وشركات حجاج الداخل.