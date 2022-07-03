أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، المسجلة بمدن المملكة.

وأوضح مركز الأرصاد، اليوم الأحد، أن مدينة الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ45 مئوية، فيما سجلت مدينتا طريف والقريات أدنى درجات الحرارة بـ20 مئوية.

درجات الحرارة العظمى

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء تسجل 45 درجة مئوية، تليها الدمام وشرورة ووادي الدواسر بـ 44، فيما تسجل مكة المكرمة والخرج 43، وحفر الباطن والرياض 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

وعن درجات الحرارة الصغرى، فجاءت طريف والقريات في أعلى قائمة درجات الحرارة الصغرى بـ20 درجة مئوية، وسجلت أبها والباحة 21، وحائل 23، وتبوك وسكاكا والطائف 24 درجة مئوية.

الطقس المتوقع اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية وكذلك منطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

كما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.