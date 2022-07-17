أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة.

وتسجل مدن الدمام ووادي الدواسر والأحساء وحفر الباطن والخرج أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية، فيما تسجل مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الكبرى

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تقريره أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الدمام ووادي الدواسر وحفر الباطن والخرج والأحساء 45 درجة، المدينة المنورة والرياض 44، وشرورة ورفحا 43 مئوية، والمجمعة ومكة المكرمة وبريدة والعلا 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها والباحة 19 درجة مئوية، والطائف والقريات 22، وتبوك وحائل والوجه ونجران 26 مئوية.

الطقس المتوقع اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، ويستمر تأثير العوالق الترابية والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.