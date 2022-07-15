توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 46 مئوية، فيما تسجل مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الكبرى

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء 46 درجة مئوية، والدمام والخرج وحفر الباطن ووادي الدواسر 45، والرياض 44، ومكة المكرمة والمدينة المنورة ورفحا 43 مئوية.

وأشار إلى أن بريدة والمجمعة والعلا وشرورة ستسجل 42، وعرعر وسكاكا والدوادمي 41، وحائل وينبع 40، وجدة وتبوك 39، وجازان ونجران 37، والطائف 34، وأبها والباحة 31 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها والباحة 19 درجة مئوية، والقريات وطريف 20، والطائف 24، وحائل 25، وتبوك وعرعر وسكاكا ونجران والوجه 26 مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن بريدة وينبع وشرورة ستسجل 27، والدوادمي والمجمعة والعلا والقنفذة 28، وجدة 29، ومكة المكرمة والرياض وحفر الباطن ووادي الدواسر 30، والمدينة المنورة والدمام وجازان والخرج 31، والأحساء 32 مئوية.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، الجمعة، ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على إجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وكذلك تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.