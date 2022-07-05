لا تزال مدينة الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة، حسبما أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الثلاثاء عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى المسجلة بمدن المملكة.

وقال مركز الأرصاد، اليوم الثلاثاء، إن مدينة الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ46 مئوية وذلك بعد أن سجلت على مدار اليومين الماضيين أعلى درجة حرارة، فيما سجلت الباحة أدنى درجات الحرارة بـ18 مئوية.

درجات الحرارة العظمى

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء تسجل 46 درجة مئوية، تليها الدمام 45 مئوية، ومكة المكرمة وحفر الباطن والخرج 44، ووادي الدواسر 43، والرياض وشرورة ورفحا 42.

درجات الحرارة الصغرى

وعن درجات الحرارة الصغرى، فجاءت الباحة في أعلى قائمة درجات الحرارة الصغرى بـ18 درجة مئوية، وسجلت الطائف 20، والقريات 21، وطريف والعلا 22.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليوم الثلاثاء، أن تنشط الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومن منطقة مكة المكرمة كذلك الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.