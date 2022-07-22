أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة، على مدن المملكة.

وبحسب التقرير، تسجل مدن الأحساء وحفر الباطن والخرج أعلى درجة حرارة بـ 47 مئوية، فيما تبلغ درجات الحرارة بأبها 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الكبرى

وقال المركز الوطني للأرصاد، في تقريره، إن درجة الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء وحفر الباطن والخرج 47 درجة مئوية، يليها المدينة المنورة بـ 46 مئوية، وتسجل الرياض والدمام وبريدة ووادي الدواسر ورفحاء 45 درجة مئوية، أما سكاكا والعلا والمجمعة 44 مئوية.

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة الصغرى على بعض المدن تأتي كالتالي: أبها 17 درجة مئوية، الباحة 19، والطائف والقريات 22، وطريف 23 درجة مئوية.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي).

في حين يستمر الطقس شديد الحرارة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.