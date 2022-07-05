نقلت وكالة بلومبرغ عن رئيسة الاتحاد الألماني لنقابات العمال (DGB)، ياسمين فهيمي قولها بأن الصناعات بأكملها في ألمانيا مهددة بالانهيار والإفلاس.

وتابعت: بسبب اختناقات الغاز، تتعرض صناعات بأكملها لخطر الانهيار الدائم مثل الألومنيوم والزجاج والصناعات الكيماوية، ومثل هذا الانهيار سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والوظائف بالكامل في ألمانيا.

وقالت إن أزمة الطاقة تدفع التضخم بالفعل إلى مستويات قياسية، ودعت إلى وضع حد أقصى لسعر الطاقة للأسر، مضيفة أن التكاليف المتزايدة تعني المزيد من الأعباء على الأسر والشركات، وقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات اجتماعية وعمالية.

قلق في البنوك الألمانية

وفي الوقت نفسه، قال عدد من كبار المصرفيين إن البنوك الألمانية ستضطر إلى وضع أموال إضافية لتغطية حالات التخلف عن السداد في حال تم قطع الغاز الروسي عن برلين، حيث أن تهديد انقطاع الغاز الروسي يجعل المصرفيين الألمان يخشون من تصاعد التخلف عن السداد.

وعن ذلك، قال رئيس بنك بي إن بي باريبا الألماني، يوم الاثنين، في مؤتمر في فرانكفورت، إن سيناريو قطع الغاز سيؤدي إلى ركود في أكبر اقتصاد في أوروبا وسيتطلب من المقرضين دعم قروض الشركات بمزيد من رأس المال.

وقال اثنان من كبار المصرفيين لبلومبرغ، إن المقرضين قلقون بشأن أعمال الصيانة المخطط لها على خط أنابيب الغاز الرئيسي الذي يربط ألمانيا بروسيا، حيث توجد فرصة ألا تستأنف الإمدادات كما كان من قبل بمجرد اكتمال العمل، علمًا بأنه من المقرر إغلاق خط الأنابيب بين 11 و 21 يوليو للصيانة.

عواقب قطع الغاز الروسي عن ألمانيا

تخشى ألمانيا أن تغلق روسيا خط أنابيب الغاز الرئيسي بشكل دائم، حيث أنها تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز المستمرة منها، وستوجه تلك الخسارة ضربة قوية للاقتصاد، حيث من المقرر أن يواجه الاقتصاد الألماني حينها انخفاضًا بنسبة 12.7%.

وفي الواقع ليست ألمانيا وحدها هي القلقة، بل إن البنك المركزي الأوروبي طلب من بنوك أوروبا كلها تقييم حظر الغاز الروسي في خطط توزيع الأرباح.