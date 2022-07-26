خطف إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تصميمات مدينة ذا لاين The Line أنظار العالم، وقد وصفتها وكالة بلومبرغ بأنها أحد أكبر برامج البناء وأكثرها تعقيدًا في العالم.

ذا لاين.. ثورة في الحياة الحضرية

وقال التقرير: تمتد المرحلة الأولى من المشروع حتى عام 2030، والمدينة عبارة عن اختبار للتقنيات الجديدة التي يمكن أن تحدث ثورة في الحياة الحضرية، وكذلك وسيلة لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع اقتصاد السعودية المعتمد على النفط.

وأضاف: أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن التصميمات الجديدة لمدينة ذا لاين والتي أوضحت أنها تُعد أحد أكبر برامج البناء وأكثرها تعقيدًا في العالم، حيث سيتم بناؤها على شكل ناطحات سحاب مزدوجة تمتد أفقيًا لأكثر من 100 كيلومتر، وتحتوي في داخلها على مدينة كاملة يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة.

وأردف تقرير بلومبرغ: المباني سيتم بناؤها على مراحل من قبل شركات الهندسة المعمارية العالمية بما في ذلك Morphosis ومقرها لوس أنجلوس وArchigram في المملكة المتحدة، علمًا بأن نيوم التي ستتضمن منطقة ذات تقنية عالية ومنتجع للتزلج ومدينة صناعية عائمة، ستبدأ في إشراك كبار المستثمرين المحتملين بحلول نهاية هذا العام.

طموحات وأهداف عالية

واختتم التقرير قائلًا: لطالما تميز ولي عهد الأمير محمد بن سلمان بإعلان طموحات وأهداف عالية وذا لاين ونيوم هما فقط جزء من الخطة الأوسع لتنويع اقتصاد السعودية تحت إطار 2030.