أعلنَ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الوجه بدء التقديم للقبول للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي ١٤٤٤هـ لدبلومات الصناعية التالية (الحاسب الآلي – التبريد والتكييف – ميكانيكا السيارات)، للحاصلين على شهادة الكفاءة المتوسطة، داعيًا الراغبين بالاستفادة من هذه البرامج للتقديم عبر بوابة قبولي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدءًا من 25 ذو الحجة إلى 29 ذو الحجة 1444هـ.

مزايا الدراسة في المعهد الصناعي الثانوي بالوجه

وأكدَ المعهدُ حرصَه على تقديم بيئة تدريب ذات جودة عالية لإعداد طاقات بشرية ووطنية ذات كفاءة وتمكين وتأهيلهم لدخول سوق العمل في المجالات كافة، وقطاعات العمل الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أنَّ المتدربَ سيحصلُ على مكافأة شهرية قدرها 800 ريالٍ طوال مدة التدريب، ومنحه فرصةَ مواصلة التدريب في أولوية القبول في الكليات التقنية بالمملكة.