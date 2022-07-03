صدر اليوم أمر ملكي كريم بتعيين الدكتور بندر الرشيد سكرتيرًا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمرتبة وزير ، ما يعكس ثقة القيادة في الرشيد الذي يمتلك مسيرة مهنية زاخرة بالخبرات العملية والأكاديمية تؤهله لأداء المهام الجسيمة في هذا المنصب الهام.

من هو الدكتور بندر الرشيد؟

ولد بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، في عام 1395هـ / 1975م. وحصل على بكالوريوس في القانون (قسم الأنظمة) من كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود عام 1419 / 1998م، كما حصل على ماجستير في القانون من جامعة كيس وسترن ريزرف ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1423 / 2002. ونال الدكتوراه في القانون من جامعة بتسبرج بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية بعنوان “خطة لإصلاح حوكمة الشركات في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية”.

مسيرة هيئة الخبراء

وعمل الدكتور بندر الرشيد مستشارًا قانونيًا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من 2003 إلى 2015م حيث أتيحت له دراسة العديد من الأنظمة واللوائح والقواعد التنظيمية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون المملكة طرفاً فيها، والتقارير السنوية والحسابات الختامية، والإستراتيجيات، وإعداد المذكرات القانونية في شأن المسائل التي تحال إلى هيئة الخبراء من المقام السامي وسمو نائب رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء الموقر، وصياغة العديد من مشروعات قرارات مجلس الوزراء والمراسيم الملكية.

سكرتير ولي العهد

في يونيو 2018 صدر أمر ملكي كريم بتعيين الدكتور الرشيد سكرتيرًا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالمرتبة الممتازة واليوم الأحد صدر أمر ملكي كريم بتعيين الرشيد سكرتيرًا لولي العهد بمرتبة وزير.