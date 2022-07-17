أعلن بنك البلاد عن بدء التقديم على (برنامج مستقبل البلاد 2022م) لحديثي التخرج المنتهي بالتوظيف في الرياض، واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
مسمى البرنامج:
- برنامج مستقبل البلاد 2022.
- لمدة 15 شهرًا متضمن دورات تدريبية مكثفة وتدريب على رأس العمل منتهي بالتوظيف.
التخصصات:
- إدارة الأعمال.
- المالية.
- المحاسبة.
- نظم المعلومات الإدارية.
- القانون.
- الشريعة.
- الموارد البشرية.
- إدارة المخاطر.
الشروط والمؤهلات:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حديث التخرج.
- حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المذكورة أعلاه.
- المعدل التراكمي: (2.5 / 4) أو (3.5 / 5).
- عمر المتقدم للبكالوريوس أقل من 25 عاماً وللماجستير أقل من 28 عاماً.
- متمكن من اللغة الإنجليزية.
المزايا:
- تدريب منتهي بالتوظيف.
- راتب شهري.
- تأمين صحي.
- بدل سكن.
- شهادة التخرج المعتمدة (بعد الانتهاء بنجاح من البرنامج).
طريقة التقديم:
أوضح البنك أن التقديم متاح حالياً، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلن، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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