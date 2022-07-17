أعلن بنك البلاد عن بدء التقديم على (برنامج مستقبل البلاد 2022م) لحديثي التخرج المنتهي بالتوظيف في الرياض، واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مسمى البرنامج:

برنامج مستقبل البلاد 2022.

لمدة 15 شهرًا متضمن دورات تدريبية مكثفة وتدريب على رأس العمل منتهي بالتوظيف.

التخصصات:

إدارة الأعمال.

المالية.

المحاسبة.

نظم المعلومات الإدارية.

القانون.

الشريعة.

الموارد البشرية.

إدارة المخاطر.

الشروط والمؤهلات:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حديث التخرج.

حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المذكورة أعلاه.

المعدل التراكمي: (2.5 / 4) أو (3.5 / 5).

عمر المتقدم للبكالوريوس أقل من 25 عاماً وللماجستير أقل من 28 عاماً.

متمكن من اللغة الإنجليزية.

المزايا:

تدريب منتهي بالتوظيف.

راتب شهري.

تأمين صحي.

بدل سكن.

شهادة التخرج المعتمدة (بعد الانتهاء بنجاح من البرنامج).

طريقة التقديم:

أوضح البنك أن التقديم متاح حالياً، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلن، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).