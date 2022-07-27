كشف بنك التنمية الاجتماعية عن شروط قبول كفالة موظفي القطاع الخاص لغيرهم من مستفيدي البنك الراغبين في الحصول على قرض الزواج.
شروط الكفيل
وتلقت خدمة المستفيدين سؤالا حول شروط الكفيل جاء فيه :” هل لازم الكفيل يكون موظف حكومي أو عادي يكون تابع للقطاع الخاص بالنسبه لقرض الزواج؟. وردت بالقول :” تقبل كفالة جهة عمل الموظف بالقطاع الخاص سواء كان مقترضاً أو كفيلاً إذا كان يعمل في إحدى الشركات التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 50% وتم اعتمادها من البنك.
شروط قرض الزواج
ويشترط البنك بوجه عام الشروط التالية للحصول على القرض:
- أن يكون الزواج للمرة الأولى ويُستثنى من ذلك مَن توفيت زوجته الوحيدة أو مَن طلّق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها.
- أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإذا كانت تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس، فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك.
- تقديم عقد نكاح رسمي مُصدّق من المحكمة المختصة على ألّا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجرية.
- تاريخ احتساب مدة عقد النكاح هو التاريخ الهجري
- يتم احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب.
- وللاطلاع على باقي شروط القرض لموظفي القطاع الخاص يمكن زيارة هذا الرابط.
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