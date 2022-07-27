كشف بنك التنمية الاجتماعية عن شروط قبول كفالة موظفي القطاع الخاص لغيرهم من مستفيدي البنك الراغبين في الحصول على قرض الزواج.

شروط الكفيل

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالا حول شروط الكفيل جاء فيه :” هل لازم الكفيل يكون موظف حكومي أو عادي يكون تابع للقطاع الخاص بالنسبه لقرض الزواج؟. وردت بالقول :” تقبل كفالة جهة عمل الموظف بالقطاع الخاص سواء كان مقترضاً أو كفيلاً إذا كان يعمل في إحدى الشركات التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 50% وتم اعتمادها من البنك.

شروط قرض الزواج

ويشترط البنك بوجه عام الشروط التالية للحصول على القرض: