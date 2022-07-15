أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، تغييرات مهمة في هيكل الحكومة.

تعيين وزير الصناعة نائباً لرئيس الحكومة

وحسب “روسيا اليوم”، عين بوتين، وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف نائبًا لرئيس الحكومة، حيث سيجمع مانتوروف بين مهامه في المنصبين. وقبل إعلان المرسوم الرئاسي الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، صادق مجلس الدوما على تعيين مانتوروف في المنصب الجديد.

إقالة مسؤول مهم

وأعفى الرئيس الروسي يوري بوريسوف من منصب نائب رئيس الوزراء الروسي لصناعة الدفاع، وتم تعيينه لقيادة مؤسسة “روس كوسموس” الروسية بدلا عن دميتري روغوزين، الذي تمت إقالته من منصب المدير.

وفي مرسوم آخر، أجرى بوتين تغييرات على هيكل الحكومة الروسية، إذ قلص عدد نواب رئيس الوزراء الروسي إلى 10 بعد أن كانوا 11 نائباً.