أعرب النجم الفرنسي بول بوغبا عن سعادته بالعودة إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي مجددًا، مؤكدًا تلقيه العديد من العروض.

الرحيل عن مانشستر يونايتد

وانتهى عقد النجم الفرنسي صاحب الـ29 عامًا، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي نهاية الموسم، ورفض تجديد عقده، قبل أن يوقع رسميًا ليوفنتوس.

وانضم بوغبا إلى صفوف مانشستر يونايتد صيف عام 2016، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي مقابل 89 مليون جنيه إسترليني، ليرتبط اسمه بالعودة إلى البيانكونيري مجددًا، وتؤكد تقارير تلقي عرض رسمي.

بوغبا يعلق على العودة ليوفنتوس

وقال بوغبا خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء: “لا أعرف اليوم الذي بدأت فيه المفاوضات، لكني كنت أتحدث مع أليجري، تلقيت مجموعة عروض، لكن يوفنتوس كان في قلبي، أعتقد أنه الوجهة الصحيحة، لقد اخترته بقلبي”.

وتابع: “هنا كنت أشعر أنني بخير في فترتي الأولى، والآن أنا بخير أيضًا، لا أطيق الانتظار للبدء ومساعدة الفريق.. سعيد بالعودة إلى منزلي، هنا أشعر أنني حقًا في بيتي، لقد كان أكثر من مجرد حلم بالنسبة لي أن أعود إلى هنا”.

واختتم بوغبا تصريحاته قائلًا: “عندما رأيت مشجعي يوفنتوس يبعثون لي الرسائل، كنت سعيدًا، لكني كنت أركز مع يونايتد، وفي العام الماضي فكرت كثيرًا في العودة، لذلك أنا سعيد مثل الجماهير”.