وصل الفرنسي بول بوجبا إلى مدينة تورينو الإيطالية، تمهيدًا للانضمام لنادي يوفنتوس الإيطالي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان اللاعب الفرنسي رحل عن اليونايتد في صيف 2022 بعدما رفض الفريق الإنجليزي التجديد له.

اللاعب الفرنسي وصل إلى تورينو لتوقيع الفحوصات الطبية والانضمام لليوفي.

وكان بوجبا انضم إلى اليونايتد في صيف 2016 قادمًا من يوفنتوس.

وبالأمس، وصل اللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق إلى نادي يوفنتوس الإيطالي تمهيدًا للخضوع للفحص الطبي ثم التوقيع مع النادي الإيطالي كصفقة انتقال حر.