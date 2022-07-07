يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف والمكاتب التابعة له حملاته الرقابية الميدانية لرصد مخالفات حفر الآبار العشوائية في المنطقة ومحافظاتها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ضبط مخالفات:

وضبطت فرق الرقابة والتفتيش خلال أسبوع مخالفتين منفصلتين تمثلت الأولى في حفر آبار مياه دون ترخيص، وفي الواقعة الثانية ضبطت فرق الرقابة والتفتيش بالتعاون مع الجهات الأمنية مخالفًا يعمل في حفر الآبار دون ترخيص بأحد المخططات السكنية، واتخذ فرع الوزارة الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن معدات الحفر التي تعمل دون تصريح، وأصحاب الآبار، وفقًا لنظام المياه.

تفاصيل العقوبات:

وتنفذ الفرق الرقابية جولاتها الرقابية على مدار الساعة لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح، حيث تصل غرامة مخالفة حفر الآبار دون ترخيص إلى 25 ألف ريال تصدر بحق صاحب البئر، كما تصل غرامة مالك معدة الحفر إلى 50 ألف ريال، تطبيقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحبها.