يبدو أن صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز من النصر لنادي الوصل الإماراتي مهددة بالفشل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت قناة TYC الأرجنتينية: إن المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي يرغب في ضم مارتينيز لكن راتبه المرتفع سيكون عائقًا في إتمام الصفقة، ويأمل بيتزي من المسؤولين التحرك من أجل حسم الصفقة.

جارسيا يطلب رحيل بيتي:

وكان المدرب الفرنسي رودي جارسيا طلب رحيل مارتينيز كشرط لقبول مهمة تدريب نادي النصر في الموسم المقبل.

بيتي مارتينيز كان ارتبط اسمه بالرحيل عن أصفر الرياض والعودة لنادي ريفر بليت الأرجنتيني في الموسم المقبل.

وكان مارتينيز عانى من الإصابة منذ مارس 2021 وغاب لفترة طويلة عن النصر ولم يشارك بالمباريات.