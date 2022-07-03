أعلن نادي الخليج اليوم الأحد عن تعاقده مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي في موسم 2022/2023.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الخليج عبر “تويتر” أن إيمانويل يعود من جديد للتدريب في دوري المحترفين السعودي بعد تجربتيه السابقتين مع ناديي التعاون والنصر.

بيدرو إيمانويل صاحب أقصر تجربة تدريبية مع النصر

يذكر أن إيمانويل صاحب الـ46 عامًا درب التعاون خلال الفترة من 2018 إلى 2019 وفاز مع سكري القصيم بلقب كأس الملك 2019، كما درب نادي النصر لمدة 40 يومًا ثم تمت إقالته، بعد ذلك.

وكان الخليج صعد إلى دوري المحترفين مع ناديي الوحدة والعدالة بعد نهاية موسم 2021/2022 من دوري يلو.