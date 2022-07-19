أعلن نادي الطائي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني البرتغالي بيدرو ميغيل ماركوس داكوستا “بيبا”، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، خلفًا لتشيلي سييرا.

الطائي يتعاقد مع بيدرو ميغيل

ونشر نادي الطائي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للمدرب بيدرو ميغيل، ورحب به مع الفريق الأول لكرة القدم، دون الكشف عن مدة التعاقد.

وحصل بيدرو ميغيل صاحب الـ41 عامًا على رخصة UEFA PRO، وهو أعلى تصنيف تدريبي متاح عالميًا، ودرب عددًا من الأندية البرتغالية، وهي؛ فييرينسي، موريرينسي، تونديلا، باكوس دي فيريرا وفيتوريا غيماريش.

وبدأ بيدرو ميغيل مسيرته وهو في الـ13 من عمره مع فريق بنفيكا، ومثَّل الفريق الأول لكرة القدم وهو 18 عامًا، وانتهت مسيرته في الملاعب سريعًا بسبب إصابات الركبة، وعمل في التدريب بعد ذلك.

الطائي في الدوري

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز السادس برصيد 37 نقطة من الفوز 11 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر في 15 لقاء.

وتطمح إدارة نادي الطائي في الحفاظ على اللاعبين المميزين والتعاقد مع صفقات قوية في الميركاتو الصيفي، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل أفضل في الموسم الرياضي المقبل.