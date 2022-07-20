كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة مدوية من بيراميدز لـ الأهلي المصري تُهدد مشاركة الأخير في دوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق المدرب اليوناني تاكيس جونياس خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم للاستعلام عن موقفه في المشاركة في دوري أبطال إفريقيا نسخة 2023 كونه صاحب المركز الثاني حاليًّا في جدول ترتيب الدوري المصري.

ماذا طلب الفريق الوصيف ؟

وسيرسل اتحاد الكرة المصري لكرة القدم الفرق المشاركة في بطولات الاتحاد الإفريقي نهاية الشهر الجاري، وهو ما دفع بيراميدز للمطالبة بالمشاركة في دوري الأبطال وليس الكونفدرالية.

وقال الإعلامي المصري أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي: إنه يوجد تأكيد على العمل بمبدأ اعتماد نتائج الدور الأول من الدوري في إرسال الأسماء المشاركة بالبطولات الأفريقية.

وذكر شوبير أن الاتحاد المصري لكرة القدم سيعتمد نتيجة الدور الأول، حال إلغاء المسابقة أو عدم اكتمالها، قبل الميعاد المحدد سلفاً، وذلك بعدما عرضت رابطة الأندية الفكرة على الاتحاد المصري ووافق عليها.