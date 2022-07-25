كشف نادي بيراميدز المصري عن طلبه، وذلك قبل خوض مباراة الزمالك القادمة في بطولة الدوري المصري لـ موسم 2021/2022.

أبناء المدرب اليوناني تاكيس جونياس سيواجهون فريق الزمالك مساء الاثنين المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب القاهرة الدولي.

ويتنافس فريق بيراميدز مع نادي الزمالك على المركز الأول في بطولة الدوري المصري، حيث يتواجد الزمالك في الصدارة برصيد 60 نقطة، وفريق المدرب تاكيس جونياس في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

ماذا يريد بيراميدز قبل مباراة الزمالك القادمة ؟

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي بنادي الأهرام عن مطلبه قائلًا: “3 نقاط غالية من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري والفريق قدم أفضل مبارياته واستمرارية بعد الفوز على الأهلي، الآن سنواجه الزمالك ونريد حكاماً أجانب نظرًا لأهمية المباراة وحساسيتها”.

الجدير بالذكر أن نادي الأهرام بقيادة جونياس فاز على الإسماعيلي مساء أمس الأحد برباعية دون رد في الجولة الـ26 من الدوري المصري تم إحرازها عبر كل من عبدالله السعيد هدفًا ورمضان صبحي هدفين ومحمود صابر هدفًا.