قال الطبيب البيطري في هيئة الغذاء والدواء سلطان بوخضر، إنه من الأفضل وقف الطعام عن الأضحية قبل الذبح بـ 12 ساعة، والاستكفاء بالماء.

فيديو | الطبيب البيطري في هيئة الغذاء والدواء سلطان بوخضر: يجب إيقاف الطعام عن الأضحية لمدة 12 ساعة قبل الذبح.. وتخزين اللحوم بثلاجة يكون بعدها بساعتين#الإخبارية pic.twitter.com/4SZqYv3EOV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022

وأشار خلال استضافته في قناة الإخبارية؛ إلى أن الطريقة الصحيحة لحفظ اللحوم بعد ذبح الأضحية تتمثل في عدم تركها أكثر من ساعة ونصف إلى ساعتين، أما بعد ذلك فيجب مباشرة وضعها في الثلاجة؛ وإذا كان المراد تخزينها فيجب وضعها في الثلاجة لفترة لا تقل عن 6 ساعات تنقل بعدها إلى الفريزر.

تقسيم اللحم

وتابع: “بالنسبة للحم نفسه فيفضل تقسيمه بحسب الاستهلاك اليومي، ويوضع في حافظات أو أكياس مخصصة للحفظ، فلا تنتقل المواد الكيميائية من المغلفات نفسها إلى اللحم”.

وأكمل: “كما يراعى عند وضع اللحم في الثلاجة وضعها في الأرفف السفلية، لضمان عدم انتقال مافي اللحوم إلى ماهو أسفل منها، كما يجب مراعاة تقسيم اللحم وتوزيعه في الثلاجة لضمان وصول أكبر قدر ممكن من البرودة للحم، وبذلك نضمن سلامتها”.

ارتفاع أسعار الأضاحي

وفي وقت سابق؛ قال مدير الثروة الحيوانية في البيئة الدكتور إبراهيم قاسم النعيمي، إن الأسعار ترتبط بكمية العرض والطلب إجمالًا؛ إلا أن ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام ترتبط بارتفاع سعر الأعلاف.

وأضاف خلال استضافته في قناة الإخبارية: “أسعار العلف عالمية والمربون ليسوا هم السبب في ارتفاع الأسعار، فقط ارتفعت أسعار أكثر من 90% من الأسعار”.

وأكمل: “إذا رجعنا للعام الماضي نجد أن الأسعار لم ترتفع خلالها إلا بشكل بسيط؛ إلا أن هذا العام ارتفعت أكثر وملاحظة مثلا في النعيم، لكن كذلك لا يمكن المساواة بين الماشية منخفضة الوزن بالكبيرة بشكل عام”.