كشف الأسطورة البرازيلية بيليه، نجم منتخب البرازيل سابقًا، عن الهدية التي تلقاها من قبل لاعبي المنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم.

تعليق بيليه

وقال النجم البرازيلي الكبير عبر حسابه في “تويتر”: “في فبراير الماضي قمت بتهنئة المنتخب السعودي للسيدات على أول مباراة تخاض بواسطتهن وهي أول مباراة رسمية، في هذا الأسبوع وخلال عطلة عيد الأضحى المبارك تلقيت هدية منهن كانت مفاجئة، وهي قميص المنتخب السعودي موقع من جميع اللاعبات بعد أول مباراة رسمية لهن، شكرًا لكم جزيلًا”.

ونجح المنتخب السعودي للسيدات في تحقيق الفوز في أول لقاء دولي لهن، وذلك بالفوز يوم 20 فبراير الماضي على منتخب سيشل بثنائية دون رد.

وسجل ثنائية أخضر السيدات أمام سيشل كل من البندري مبارك ومريم التميمي.