أجلت السلطات القضائية الأمريكية، اليوم الجمعة، إعطاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إفادته في تحقيق مدني في نيويورك يتعلق بمزاعم احتيال في شركته، بعد وفاة زوجته السابقة إيفانا.

وكانت المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس، على موعد اليوم مع إفادة ترامب ونجليه دونالد جونيور وإيفانكا، إلا أن المتحدث الرسمي باسمها أعلن تأجيل الإفادات بسبب وفاة إيفانا ترامب الخميس، والدة دونالد جونيور وإريك وإيفانكا.

إرجاء مؤقت:

ونقلت وسائل إعلام امريكية تصريحات للمتحدث باسم المدعية العامة في نيويورك، قال خلالها: “في ضوء وفاة إيفانا ترامب أمس الخميس، تلقينا طلبًا من محامي دونالد ترامب وأبنائه بإرجاء إعطاء الإفادات الثلاث، وهو ما وافقنا عليه”.

وتابع: “الإرجاء مؤقت، وستتم إعادة جدولة الإفادات في أقرب وقت ممكن، ولا معلومات أخرى حول التواريخ أو خلاف ذلك لتقديمها في هذا الوقت، ونقدم تعازينا إلى عائلة ترامب”.

قضية ضرائب:

يذكر أن المدعية جيمس تشتبه في أن منظمة ترامب بالغت بشكل احتيالي في قيمة عقارات عند التقدم بطلب للحصول على قروض مصرفية، وقللت من قيمتها أمام السلطات الضريبية لدفع ضرائب أقل.

ونفت عائلة ترامب ما وجه إليها من اشتباه إلا أن أحد القضاة قرر أنه على المحققين استجواب العائلة في غضون أسبوع من تاريخ 15 يوليو الجاري.

وبالرغم من إصرار المدعية ليتسيا جيمس على ادعائها إلا أنه في حال ثبوت دعوها قد تلتزم منظمة ترامب بدفع التعويضات المالية إلا أنها لن تستطيع توجيه أي تهم جنائية لترامب ونجليه باعتبار الدعوى مدنية وليست جنائية.