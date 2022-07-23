رفض البرازيلي تاليسكا أي محاولات لمغادرة نادي النصر مفضلًا البقاء مع الفريق في الموسم الجديد رغم العقوبة الموقعة عليه.

اللاعب البرازيلي أبلغ الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق أن لديه ظروفاً عائلية تجبره على البقاء في بلاده حتى 29 يوليو، بحسب الإعلامي خالد الرشيد، مما جعل النصر يقرر معاقبته.

وتداولت جماهير النصر صورة للاعب البرازيلي وهو يحيي الحفلات الغنائية في وطنه، مما تسبب في إثارة غضب الجماهير النصراوية.

سبب رغبة تاليسكا في البقاء

تاليسكا سيبقى في صفوف أصفر الرياض، وذلك رغم وجود عرض قوي من أحد الأندية لضمه، بحسب الإعلامي نواف التميمي.

اللاعب البرازيلي سيبقى مع أصفر الرياض، حرصًا على استقرار الفريق، وذلك بعدما أنهى موسم 2021/2022 بصورة جيدة مع نادي النصر في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب البرازيلي انضم لصفوف النصر في 2021 قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.