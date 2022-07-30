وصل اللاعب البرازيلي تاليسكا إلى معسكر الفريق الكروي الأول بنادي النصر في مدينة ماربيا الإسبانية تمهيدًا للانضمام إلى تدريبات الفريق.

اللاعب البرازيلي أبلغ الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق أن لديه ظروفًا عائلية تجبره على البقاء في بلاده حتى 29 يوليو، مما جعل النصر يقرر معاقبته.

وتداولت جماهير النصر صورة للاعب البرازيلي وهو يحيي الحفلات الغنائية في وطنه، مما تسبب في إثارة غضب الجماهير النصراوية. تاليسكا لن يغادر النصر: ووصل اللاعب البرازيلي إلى المعسكر في إسبانيا بحسب ما ذكره الإعلامي علي العنزي، حيث سيُجرى للاعب البرازيلي اختبارات لياقية فور وصوله لمعسكر النصر.

اللاعب البرازيلي سيبقى مع أصفر الرياض، حرصًا على استقرار الفريق، وذلك بعدما أنهى موسم 2021/ 2022 بصورة جيدة مع نادي النصر في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.