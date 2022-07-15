أعلنت وزارة الداخلية، أنه تم جديد أكثر من 16 ألف هوية وطنية إلكترونيًّا عبر منصة “أبشر”، منذ تدشين الخدمة، دون الحاجة للذهاب لمقرات الأحوال المدنية.

استخدام أحدث التقنيات:

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن التجديد يتم باستخدام أحدث التقنيات في التعرف على ملامح الوجه، لافتة إلى أن التجديد متاح فقط لمن تبقى 180 يومًا أو أقل على انتهاء صلاحية هويته الوطنية.

خطوات التجديد:

وأضافت أن خطوات التجديد تبدأ بالدخول على المنصة، واختيار خدمات، ثم الأحوال المدنية، فالضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية، ثم رفع الصورة بعد قراءة الحالات الصحيحة للصورة، وأخيرًا يتم اختيار العنوان الذي ستصل عليه الهوية.