وثق مقطع فيديو متداول، صعوبة السير على أحد أرصفة مدينة بريور ليك بولاية مينيسوتا الأمريكية، نتيجة تكون طبقة رقيقة من الثلوج الشفافة عليه.

في مدينة بريور ليك بولاية مينيسوتا الامريكية. نزالت ثلوج وتكونت طبقة رقيقة من الثلج على الرصيف شفافة. يصبح الرصيف نتيجتها زلق ويصعب السير عليه. pic.twitter.com/d0Y9CQuoQP — أ.د/عبدالله محمد عسيري|A.M. Asiri 🇸🇦 (@aasiri) July 5, 2022

وأظهر المقطع المتداول، تجربة توضح صعوبة السير على أحد الأرصفة، من خلال وضع أحد الزجاجات التي سارت وانجرفت بشكل انسيابي في الطريق دون أن يمسكها أحد لسيرها.

طبقة البلاك أيس

وتحدث المغردون عن أن هذه الطبقة الرقيقة من الثلج تسمى “بلاك أيس”، وهي التي تتكون على الأسطح، خاصة الطرقات، حيث قد تسبب حوادث سير نتيجة انزلاق إطارات المركبات.