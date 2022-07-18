تعلم نادي الهلال الدرس جيدًا من قضية لاعبه محمد كنو الذي دخل الفترة الحرة ولم يكن حسم الأزرق تجديده، ليوقع على عقد مع النصر ثم يُجدد لـ الهلال في قضية أثارت الجدل آخر 6 أشهر حيث كان ذلك بعد مبارة الفيصلي في كأس السوبر السعودي.

الأزرق لديه 4 لاعبين اقتربوا من الدخول بالفترة الحرة ويسعى إلى التجديد لهم والإبقاء عليهم، تجنبًا لسيناريو محمد كنو والدخول في أزمة جديدة.

الـ4 لاعبين المراد التجديد لهم

الهلال يسعى إلى تجديد عقد كل من النيجيري أوديون إيغالو المراقب من موناكو الفرنسي وخيتافي الإسباني، وإلى تجديد عقد مدافعه علي البليهي والكولومبي جوستافو كويلار الذي يفكر فلامنجو البرازيلي في التعاقد معه بالإضافة إلى البيروفي أندري كاريلو.

الزعيم بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سيكون في حاجة ماسة إلى الإبقاء على كل نجومه في ظل منع النادي من قيد الصفقات لفترتين بسبب العقوبات التي أُصدرت في قضية كنو من غرفة فض المنازعات مطلع مايو الماضي.