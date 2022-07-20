أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن موعد انطلاق موسم الرياض في نسخته الثالثة.

وقال آل الشيخ في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، إن: “موسم الرياض 3 سيكون إن شاء الله في شهر 10 (أكتوبر) والتجهيزات له على قدم وساق”.

حفلات غنائية ومسرحيات:

وتابع: “نريد استغلال شهر أغسطس وسبتمبر في حفلات غنائية وتنسيقها مع سالم الهندي ومحمد زكي، وأيضاً مسرحيات الصيف وتنسيقها مع عدنان كيال، أما وصلات المطاعم وهي كثيرة جداً يكون تنسيق مع عبدالله مخارش”.

وختم تركي آل الشيخ بقوله: “بالتوفيق للجميع، نعتبر أغسطس وسبتمبر تسخين للموسم الكبير”.

موسم الرياض:

ويُعد موسم الرياض الحدث الترفيهي الأكبر في المنطقة، ونجح منذ بدء فعالياته، في استمالة الشغوفين بالترفيه وخياراته المستقبلية، من خلال تنوع فعالياته، وتعدد تجاربه التي تلبي رغبات جميع الزوار، من الأفراد والعائلات والأطفال.

كما يعتبر الموسم من المناسبات السعودية الكبرى التي تؤسس لإحداث مفاهيم جديدة في عالم الترفيه، وجعل العاصمة الرياض الوجهة الأولى للباحثين عن التنوع الترفيهي العالمي على مستوى الفعاليات والمطاعم، وغيرها من عناصر الترفيه التي يستهدفها الباحثون عن المتعة واستكشاف الخيارات الترفيهية المستقبلية.