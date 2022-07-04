جهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الرياض 3013 جامعاً و400 مصلى من المصليات المكشوفة بكافة محافظات ومراكز المنطقة؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى لعام 1443هـ.

الاستعداد لصلاة عيد الأضحى

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالرياض عبدالله السبيعي، أنه تم القيام بكافة أعمال الصيانة والنظافة والتشغيل من قبل الفرق الميدانية، وتكثيف جولات المراقبين والمراقبات للمساجد والمصليات النسائية؛ لضمان جاهزيتها لاستقبال المصلين، مبيناً أن صلاة العيد ستقام بإذن الله بعد شروق الشمس بربع ساعة بمشيئة الله تعالى حسب تقويم أم القرى.