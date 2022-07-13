وصل تحديث جديد إلى لعبة ببجي موبايل وشمل إجراء الكثير من التغييرات في اللعبة لتحسين تجربة المستخدم أثناء اللعب.

تحديث PUBG 2.1 لنظام Android وiOS:

ويهتم عدد كبير من الناس بالحصول على تحديث PUBG 2.1 لنظام Android وiOS الذي يأتي بتفاصيل جديدة وممتعة انتظرها محبو هذه اللعبة التي تعتبر من ضمن أشهر الألعاب الإلكترونية حول العالم كله ويلعبها ملايين الأشخاص.

ببجي موبايل التحديث الجديد:

وبحسب تقارير، ببجي موبايل التحديث الجديد هو إصدار آخر من PUBG تم إطلاقه في الهند فقط لمواطني الهند، اللعبة هي نفس نسخة PUBG Mobile بالضبط، ولكن تم إطلاقها للاعبين الهنود فقط، حيث يحصل المستخدم على خرائط وأنماط مختلفة وأحداث في كل مناسبة يمكن لعبها بمفردك أو في فريق من 2 أو 4 لاعبين في الوقت الفعلي، بحسب موقع «تيك كرانش».

عندما تقوم بتحديث اللعبة بأحدث إصدار ستتلقى أيضًا بعض المكافآت المجانية في شكل كوبونات، يمكن استخدام ذلك لفتح الصناديق المحظوظة والتي يمكن من خلالها كسب العناصر المجانية.

وفي ببجي موبايل التحديث الجديد جاءت ملاحظات التصحيح بأنه تم إجراء الكثير من التحسينات الجديدة لتزويدنا بتجربة ألعاب مذهلة، والتغييرات التي تم إجراؤها في هذه اللعبة هي:

أما تاريخ إصدار PUBG 2.1 فهو 13 يوليو 2022، وسيتمكن اللاعبون من تحديث اللعبة في الساعة 05:30 صباحًا، وقد يكون هناك تأخير في الوقت المناسب، لكن اللعبة ستصدر في 15 مارس.