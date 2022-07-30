كشف مركز الفلك الدولي عن تحديث جديد بشأن حطام الصاروخ الصيني التائه الذي يطلق عليه (Long March 5) والمتوقع سقوطه اليوم السبت 30 يوليو، وذلك مع تضارب الأنباء بشأن موعد سقوطه ومكانه والآثار المحتملة جراء ذلك.

موعد سقوط الصاروخ الصيني

وقال المركز في تحديثه الجديد عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن موعد سقوط الصاروخ سيكون اليوم الساعة 17:22 بتوقيت غرينتش.

وأضاف المركز، أن جميع المناطق تحت الخطوط الحمراء والخضراء مرشحة لسقوط الحطام فوقها.

وكان مركز الفلك الدولي شرح أن “الخطوط الخضراء والحمراء تشير إلى الأماكن التي قد يسقط فيها القمر الصناعي ضمن هامش خطأ مقداره زائد ناقص 11 ساعة”، لافتًا إلى أن هذه الخريطة تتغير بمرور الوقت، وكلما اقترب موعد سقوط الصاروخ الصيني سيقل هامش الخطأ، وستقل الأماكن المرشحة ليسقط الحطام فوقها.

وأضاف: “لكن بكل تأكيد حتى قبل ساعتين من موعد السقوط لا يمكن تحديد المكان والوقت بشكل دقيق، فعادة يكون أقل هامش خطأ هو بحدود زائد ناقص ساعة واحدة، وإذا علمنا بأن الحطام هذا يلف الكرة الأرضية مرة واحدة كل 89 دقيقة فهذا يعني أن هامش خطأ مقداره ساعتين يعني أن هناك مناطق شاسعة ستبقى مهددة بسقوط القمر الصناعي فوقها”.

عدم معرفة الموعد

وأوضح في وقت سابق أنه لا يمكن لأي جهة في العالم معرفة المكان والموعد الذي سيسقط فيه هذا الحطام، إذ إن عملية التنبؤ يشوبها العديد من عوامل عدم الدقة لأسباب مختلفة منها معرفة الهيئة التي سيدخل فيها الحطام إلى الغلاف الجوي، ومعرفة كثافة الغلاف الجوي العلوي بدقة لحظة الدخول إذ إنها تتغير بتغير النشاط الشمسي.

الصاروخ الصيني خرج عن السيطرة

وأطلقت الصين يوم الأحد الماضي، صاروخًا فضائيًّا اسمه (Long March 5) من طراز (CZ-5B)، حاملًا معه إحدى القطع الرئيسية المسماة (Wentian) وذلك للالتحام مع محطة الفضاء الصينية (Tiangong).

وبعدما اكتملت مهمته بنجاح، أخذ الصاروخ مسار هبوط خارج عن السيطرة نحو الغلاف الجوي للأرض، وتوقعت مؤسسات دولية مختلفة موعد سقوط بقايا الصاروخ.

ويتكون الصاروخ من أربعة معززات دفع نفاث كبيرة ومن مرحلة رئيسية واحدة فقط، وتدور المرحلة الرئيسية حاليًّا حول الأرض مرة كل 89 دقيقة.