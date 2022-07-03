أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي “الطرح” عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم شركة الآمار للأغذية بنجاح.

تحديد سعر الطرح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تحديد سعر الطرح النهائي بـ(115) ريال سعودي للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 47.5 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

مرحلة اكتتاب الأفراد

وأضافت أنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الأربعاء الموافق 20 / 7 / 2022م والتي ستستمر لغاية يوم الخميس الموافق 21 / 7 / 2022م، حيث تم تخصيص (1,063,339) سهماً عادياً تمثل نسبة (10%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.