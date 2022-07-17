أعلن تركي حميدان التركي، أنه تم تحديد موعد لجلسة الإفراج المشروط لوالده بتاريخ 2 أغسطس المقبل، والتي تعتبر أفضل الفرص القانونية المتاحة لوالده والتي يتجدد فيها الأمل بالإفراج ولم الشمل.

وتابع تركي حميدان التركي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: دعواتكم أن يكتب الله له الفرج فيها.

جلسات سابقة:

يشار إلى أن حميدان التركي خضع في السابق لجلسات إفراج مشروط، انتهت بتأجيل النظر في قضيته، ولقي الإعلان عن موعد الجلسة الجديدة، تفاعلًا لافتًا من قبل المواطنين المتضامنين مع حميدان التركي.

وحميدان التركي هو طالب دكتوراه سعودي مبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية، لتحضير الدراسات العليا في الصوتيات، وحاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة دنفر بولاية كولورادو في الولايات المتحدة.