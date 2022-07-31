نبهت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالحرص في استهلاك الأغذية الجافة على شكل مسحوق، مشيرة إلى أن لكل منتج غذائي على شكل مسحوق طريقة تحضير مدونة على عبوته، حيث إن اتباعها يجنب الإنسان سوء استخدامها وحدوث الضرر.

ما هي المساحيق الغذائية الجافة؟

وقالت هيئة الغذاء والدواء في إنفوجراف صادر عنها، إن المساحيق الغذائية الجافة هي الأغذية التي تأتي في صورة مسحوق جاف مثل “الحليب الخام، مكملات البروتينات، والعصائر سريعة التحضير”.

وأضافت أن هذه الأغذية تحتوي على تركيزات عالية من “البروتين والمحليات الصناعية والفيتامينات والمعادن والمغذيات والمواد الفعالة”، حسب طبيعة المنتج وآلية تحضيره.

طريقة التناول الصحيحة

وحول طريقة تناولها بشكل صحيح، أوضحت أنه يتم تناولها عن طريق اتباع إرشادات وطريقة التحضير المدونة على البطاقة الغذائية لكل منتج غذائي، مع مراعاة التحذيرات حال وجودها.

وأكدت أنه من الممكن أن تؤدي إساءة استهلاك هذه المنتجات إلى ضرر ومخاطر، حيث يمكن التعرض إلى العديد من المشكلات الصحية، مما يؤثر سلبًا على صحة المستهلك مثل الاختناق وقد تصل للوفاة.