حذَّر مستشفى الملك سلمان، من تأثيرات ارتفاع الحرارة والتعرض المباشر للشمس.

وقال مستشفى الملك سلمان، في انفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر: “يمكن أن تؤدي الحرارة الشديدة إلى الوفاة مبكرًا، إذ تفاقم الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وغيرها.

وتعد الحرارة الشديدة خطرًا بشكل خاص، لعدم تأكدنا من الأعراض المصاحبة لها مثل: التعرق، والتعب هي علامات لحالات أكثر خطورة.

وأشار المستشفى: “يمكن التنبؤ بالآثار الصحية السلبية لارتفاع درجات الحرارة والتنبؤ بها، والوقاية منها من خلال اتباع الإرشادات الصحية”.



تحذير من الإجهاد الحراري

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على ضرورة معرفة كيفية التعامل مع الحالات ‏التي تصاب بالإجهاد الحراري، وسرعة علاجها قبل أن تتطور ‏الأمور.‏

وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر، إن أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري، منها صداع، ودوخة، وتعرق مفرط مع شحوب ورطوبة الجلد، وغثيان أو فقدان للشهية والعطش الشديد، وسرعة ‏التنفس أو النبض، وتشنجات في عضلات القدمين واليدين، ‏بالإضافة لارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية أو ‏أكثر.‏

العلاج

ونصحت الصحة بطلب ‏المساعدة أو الاتصال على الطوارئ (911) في حال وجود مصاب بالإجهاد الحراري، مع إخراجه إلى ‏منطقة باردة، وتشجيعه على شرب الماء، ووضعه مستلقيًا على ‏ظهره، ورفع قدميه قليلا.‏

كما أكدت ضرورة تبريد جلد المصاب برش الماء ‏عليه مع وضع كمادات باردة تحت الإبطين والرقبة، لافتة إلى ‏أن ذلك سيساهم في تحسن حالته خلال 30 دقيقة.‏