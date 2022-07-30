حثت المديرية العامة للجوازات، على عدم استغلال الأطفال في التسول، وذلك لاستعطاف الناس من أجل جمع وجلب المبالغ منهم.

يأتي ذلك مع احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف يوم 30 يوليو من كل عام.

انتهاك الحقوق

وقالت المديرية العامة للجوازات في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، إن استغلال الأطفال في التسول ينتهك حقوقهم ويعرض حياتهم للخطر.

حملة لضبط المتسولين

وتواصل الجهات الأمنية بالأمن العام جهودها في ضبط المتسولين، بمختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع تأكيد أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

عقوبة التسول

من جانبها، أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، ويقع تحت طائلة المساءلة كل من امتهن التسول مهما كانت مسوغاته.

وأضافت النيابة العامة، أن العقوبة تشدد حال ارتكابها من جماعة منظمة، لافتة إلى أنها تشمل السجن مدة تصل إلى ستة أشهر وتصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال.