قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إن فرصة هطول الأمطار على مدينة الرياض أعلى من فرصة سقوطها على منطقة عسير ومرتفعاتها.

فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: فرصة هطول الأمطار على الرياض أعلى من فرصة هطولها على منطقة عسير ومرتفعاتها #برنامج_اليوم pic.twitter.com/SEiw11wddb — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 31, 2022

عدم استقرار الحالة الجوية

وبشأن التفاصيل، أوضح العقيل في مداخلة مع “برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية”، أنه كان من المتوقع أن تصبح الأجواء بمدينة الرياض رطبة، وهذا مؤشر لبدء حالة جوية من عدم الاستقرار وهطول أمطار.

وأشار إلى أنه من المتوقع هطول أمطار تكون متوسطة في مجملها على منطقة الرياض، وقد تكون غزيرة أحيانًا على بعض المناطق الشمالية من المدينة، لكن في المجمل ستكون هذه الأمطار متوسطة وتصاحبها سحب ركامية رعدية مع رياح هابطة.

استمرار لنهاية الأسبوع المقبل

ولفت إلى أن فرصة هطول الأمطار بمنطقة الرياض تعد أعلى من فرصة هطولها على منطقة عسير ومرتفعاتها، وهذه من نوادر الحالات الجوية، التي تكون بهذه الاتساع، مشيرًا إلى استمرارها حتى نهاية الأسبوع القادم.

وأوضح أنه لا يستبعد تكون بعض العواصف الرملية صغيرة النطاق تحت السحب الركامية الرعدية بسبب الرياح الهابطة.

واستطرد أن منطقة القصيم، والمنطقة الشرقية ستتأثران أيضًا بالحالة، كما ستتأثر المرتفعات بالسحب الركامية، محذرًا مزارعي التمور في القصيم والرياض من هطول الأمطار اليوم.