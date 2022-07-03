حذر خبير المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، من نقل الزهور لبعض الأمراض للمرضى لذلك يتم منعها في كثير من المستشفيات.

وقال في تغريدة على حسابه بتويتر: “انتشرت ظاهرة منع الزهور كهدية للمرضى بالمستشفيات الغربية لاحتمال نقلها لبعض الفطريات للمرضى، واقتراح استبدالها بشيء آخر (شيكولاته؟ أو قسيمة شراء كهدية للمريض). وانتشرت عبارة No flowers allowed، الزهور ممنوعة، بمستشفيات غربية كثيرة بعد دراسات أثبتت أنها سبب لنقل بعض الفطريات للمرضى.

استبدال الزهور بعسل النحل

ولاقت تغريدة الخضيري تفاعلًا؛ إذ أكدت التعليقات أن الزهور ممنوعة تمامًا في قسم الأورام في مستشفيات المملكة.

كما لفتت بعض التعليقات إلى أن الزهور يتم منعها في أي أقسام المستشفيات التي تتعلق بالعدوى

واقترح مغردون ان يتم استبدال ثقافة الزهور والشيكولاته بالعسل الطبيعي من باب اختيار المواد الأكثر صحية.

تنظيم دورات لتعليم الإنعاش القلبي

وفي إطار توعيته المجتمعية أشار الخضيري في وقت سابق إلى أهمية تعلم الإنعاش القلبي لكثير من الناس؛ تحسبًا لأي طارئ. واقترح أن يتم تعليم الإسعاف القلبي خلال دورات تشبه دورات الإسعافات الأولية لإنقاذ أكبر عدد من الناس.

وقال في تغريدة على حسابه بتويتر: “أقترح أن نتعلّم الحد الأدنى من دورة الإنعاش القلبي الرئوي CPR، والإسعافات الأولية؛ بإذن الله قد تنقذ حياة من حولنا في حالة الطوارئ”.