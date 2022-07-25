حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من عدم معالجة حالة القلق الشديد ونوبات الهلع، لما لها من خطر وتأثير سلبي على ضغط الإنسان.

خطر عدم علاج القلق

وقال النمر في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن عدم معالجة حالة القلق الشديد ونوبات الهلع من مسببات عدم استقرار الضغط وارتفاعه بين حين وآخر.

نوبات الهلع واضطرابات القلق

يذكر أن نوبات الهلع من اضطرابات القلق ويصاب فيها الشخص بهجمات مفاجئة من الذعر أو الخوف بشكل منتظم.

وحذرت وزارة الصحة في وقت سابق من نوبات الذعر والهلع، موجهة عددًا من النصائح والإرشادات المهمة.

ولفتت إلى أنه أثناء نوبة الهلع، يحصل اندفاع بأعراض عقلية وجسدية شديدة وقد تحدث بسرعة كبيرة، مفاجئة ودون سبب واضح، مشيرة إلى أنه يمكن أن تكون نوبة الهلع مخيفة ومزعجة للغاية.

أعراض الذعر والقلق

ويشمل اضطراب الهلع القلق وهو عبارة عن مشاعر بعدم الارتياح ويمكن أن تتراوح بين خفيفة وشديدة، وقد تشمل الشعور بالتوتر والخوف، مضيفة أنه يشمل كذلك الذعر والذي يعد أشد أشكال القلق، وتشمل أعراضه:

ومن أبرز أعراض الذعر:

– تسارع ضربات القلب

– شعور بفقدان الوعي

– تعرق

– غثيان

– ألم في صدر

– ضيق في التنفس

– رجفة

– هبات ساخنة

– قشعريرة

– دوخة

– شعور بالخدر في الأطراف

– شعور بالرهبة أو الخوف من الموت

– اضطراب بالمعدة